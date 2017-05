Springruiters 'als tijgers' naar zilveren plak

De thuisploeg eindigde met negen strafpunten, Nederland verzamelde er dertien. Ierland en Spanje belandden met zeventien strafpunten gezamenlijk op de derde plaats. ,,Hier staat een gelukkige coach'', liet Ehrens opgetogen weten. ,,Het was een heel mooie en spannende strijd. Toen de derde Italiaan vijf strafpunten kreeg in de tweede manche ging de wedstrijd weer open. Mijn ruiters hebben als tijgers gevochten. Ze kunnen wel met de druk omgaan.''

Ehrens doelde op Gerco Schröder, Jur Vrieling en Marc Houtzager, die wisten dat al hun resultaten telden, nadat Jeroen Dubbeldam als eerste ruiter van het team voor het niet meetellende resultaat had gezorgd in beide manches.

Nederland en Italië gingen na de eerste manche gezamenlijk aan de leiding met vier strafpunten. ,,In de tweede omloop kregen Jur en Gerco te maken met flutfoutjes. Ik hoop dat we die volgende maand bij het CHIO in Rotterdam niet hebben'', blikte Ehrens vooruit.