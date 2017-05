Sport Vandaag: Klimmen op Etna en Juve tegen Monaco

Yankees winnen marathonpartij van 18 innings tegen Cubs

8 mei Liefst achttien innings duurde de wedstrijd in de Major League tussen de honkballers van Chicago Cubs en New York Yankees. Pas na ruim zes uur spelen viel gisteravond de beslissing in de marathonpartij. De Yankees, met Didi Gregorius als korte stop, wonnen op Wrigley Field in Chicago uiteindelijk met 5-4.