Sport Vandaag: Heuveletappe in Vuelta en hockeyers tegen Oostenrijk

Hockeysters vernederen Tsjechië met 10-0

22 augustus De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich nauwelijks hoeven in te spannen om groepswinst bij het Europees kampioenschap veilig te stellen. Tsjechië had in het Wagener Stadion in Amstelveen niets in te brengen tegen het team van bondscoach Alyson Annan. Het werd liefst 10-0.