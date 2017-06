Sport Vandaag: Finale Roland Garros, F1 in Montréal, WK-kwalificatieduels

Luiten kijkt omhoog in Oostenrijk

9 juni Joost Luiten mag ook in het weekeinde meedoen aan het Oostenrijks Open in Atzenbrugg. Met een degelijke ronde van 72 slagen (par) wist hij vrijdag de cut te halen. Luiten steeg met een score van 145 naar de veertigste plek. De eerste ronde had hij afgesloten op de 81ste plaats.