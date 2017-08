Sport Vandaag: Eredivisie, Vuelta, F1 en EK hockey

Briels vindt het droom om met België EK-finale in Nederland te spelen

25 augustus Thomas Briels wist na de gewonnen halve finale van België tegen Duitsland op het EK nog niet dat hij zondag in de eindstrijd tegen Nederland zou spelen, maar hoopte daar al wel op. ,,Het is een droom om een EK-finale in Nederland te spelen, zeker als het ook nog tegen Nederland is. Daar spelen veel vrienden van me, dus dat is bijzonder."