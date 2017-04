Sport Vandaag: Eredivisie, kraker in FA Cup en EK turnen

Martina: Er kan iets moois gebeuren op de Bahama's

21 april Sprinter Churandy Martina wil dit weekeinde vlammen op de World Relays in de Bahama's, de officieuze wereldtitelstrijd voor estafetteams. De atleet van Curaçao is de voortrekker van de Nederlandse sprinters op de 4x100 meter. ,,We willen de finale halen. Dan zijn we automatisch geplaatst voor de echte WK deze zomer in Londen'', laat de sprinter weten op zijn website.