Sport Vandaag: Eredivisie, F1, EK-finale hockey en Vuelta

Mayweather in 'Money Fight' ook ongrijpbaar voor McGregor

7:37 Na maanden van voorpret en zorgvuldig opgebouwde hype stapten Floyd Mayweather (40) en Conor McGregor (29) afgelopen nacht dan eindelijk met elkaar in de boksring. Wat het gevecht van de eeuw had moeten worden, eindigde in eenzijdige strijd met Mayweather als overtuigende winnaar. De Amerikaan won in de tiende ronde via een technische knock-out.