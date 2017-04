Sport Vandaag: City tegen United en twee keer Mighty Mike

Caljouw in achtste finales EK badminton

26 april Mark Caljouw is er bij de Europese kampioenschappen badminton in geslaagd de achtste finales te bereiken in het mannenenkelspel. De 22-jarige Nederlander was in het Deense Kolding met 21-5 21-10 te sterk voor de Cyprioot Elias Nicolaou.