Rossi breekt kuit- en scheenbeen bij crash in trainingsrit

De Wit grijpt op WK judo naast brons

17:18 Frank de Wit heeft bij de WK judo in Boedapest naast brons gegrepen. De 21-jarige Heemskerker was in zijn eerste partij in de herkansingsronde niet opgewassen tegen de Mongoliër Uuganbaatar Otgonbaatar. De Wit verloor op ippon. Hij eindigde in de klasse tot 81 kilogram op de zevende plaats.