Rechtbank: Juul Franssen terug in judoselectie

Tijdens de rechtszaak van eind maart sloot de advocaat van Judo Bond Nederland af met de opmerking dat 'het hek van de dam zou zijn' wanneer Franssen in het gelijk werd gesteld. Directeur Henry Bonnes zei vandaag na afloop dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over het oordeel van de rechter. Voordat hij de aanwezige pers te woord stond heeft hij vluchtig het complete oordeel gelezen. ,,Ik zag daar nuances tussen staan die ik niet bij de uitspraak hoorde. Zoals dat Judo Bond Nederland gerechtigd is haar beleid uit te voeren en dat in het geval van Juul een uitzondering gemaakt wordt, maar dat dit dus zeker niet geldt voor iedereen.''



Desondanks zijn er meerdere judoka's van wie bekend is dat zij nog niet overtuigd zijn van het fulltime trainen op Papendal. Roy Meyer, bronzen medaillewinnaar bij de laatste EK, anderhalve week geleden in Warschau liet dat al weten tijdens een uitzending van talkshow Pauw.



Bonnes: ,,Wat nu aan de orde is, is dat wij het vonnis goed gaan bestuderen. Over het vervolg kan ik nog geen uitspraken doen.' Wij geloven nog steeds in het collectieve belang van de sport, judo is een sparringsport, als iedereen individueel zou gaan trainen doe je daar afbreuk aan. Maar ik las in het vonnis een passage waarin staat dat Juul met haar eigen trainers mag werken, maar dat dit programma op Papendal dient te worden uitgevoerd.''



Bonnes vond het ook een belangrijk punt dat de rechter de tijdsperiode benoemde. Franssen, die 27 is, richt zich op de Spelen van Tokio in 2020. En die periode wordt ervaren als relatief kort.



Franssen, die direct na afloop belde met coach Mark van der Ham, stelt erg blij te zijn met de uitspraak. Over de exacte invulling van het oordeel van de rechter is nog niet alles duidelijk, zoals hoe vaak zij op Papendal zal moeten trainen in de toekomst. ,,Maar ik heb er vertrouwen in dat we daar wel uit gaan komen, ondanks dat dit met de mediation eerder niet lukte, ja. Het heeft me heel veel energie gekost. Ik heb dit in mijn eentje moeten doen, ook al waren veel andere judoka's benieuwd naar deze uitslag.''



Vanaf morgen start ze haar route naar Tokio, zegt Franssen. ,,De afgelopen periode gingen trainingen nergens over. Althans, de ene keer ging het goed, de andere keer was ik niks waard, maar nu is er een last van mijn schouders. Ik heb weer duidelijkheid en daar ben ik heel erg blij mee.'' Franssen hoopt bij de wk in augustus in Boedapest weer in goede vorm te zijn.