Ranomi Kromowidjojo revancheert zich in B-finale

Daarin liet ze een tijd van 53,42 seconden noteren. 'Kromo' had haar optreden in de troostfinale min of meer aan zichzelf te wijten. Ze vatte haar race in de serie iets te gemakkelijk op waardoor ze met de negende tijd buiten de A-finale viel. ,,Wie zijn billen brandt...'', liet Kromowidjojo veelbetekenend weten via Twitter.



Maaike de Waard pakte op de tweede dag van het toernooi in Barcelona brons op de 50 meter rugslag. Op de eerste dag hadden Femke Heemskerk (goud op de 200 meter vrij) en Kromowidjojo (zilver op de 50 meter vrij) ook al een plak gewonnen.