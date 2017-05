Polling weer onder het mes

Gido Vermeulen kiest vol­ley­bal­se­lec­tie

21:11 Bondscoach Gido Vermeulen heeft zijn volleybalselectie teruggebracht tot veertien spelers. Volgende week dinsdag begint het WK-kwalificatietoernooi in Nederland, dat wordt gespeeld in Koog aan de Zaan en Apeldoorn. In theorie kan Vermeulen zijn keurkorps nog wijzigen tot één dag voor aanvang van het toernooi.