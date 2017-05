Pointguard Thomas komt tot liefst 53 punten

De thuisploeg had ditmaal een verlenging nodig, in een duel waarin Isaiah Thomas de grote man was. De 28-jarige pointguard kwam tot liefst 53 punten, die de Celtics mede hielpen aan een 129-111-overwinning. Alleen al in het laatste kwart en de extra tijd scoorde Thomas 29 punten, aangevuld met vier rebounds en vier assists.