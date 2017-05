Pittsburgh Penguins deelt eerste tik uit in Stanley Cup

Bekijk hier hoe de volleyballers zich voor het eerst sinds 2002 plaatsen voor het WK

28 mei De Nederlandse volleyballers hebben zich voor het eerst sinds 2002 geplaatst voor het WK dat in 2018 wordt gehouden in Italië en Bulgarije. De spelers van bondscoach Gido Vermeulen hadden aan twee gewonnen sets in het duel met Slowakije genoeg om kwalificatie af te dwingen. Oranje won het treffen met Slowakije in Apeldoorn met 3-2 (25-27 26-24 22-25 25-16 15-9).