Piek en Muskens overtuigend naar kwartfinales EK

Mahulette redt het niet op EK badminton

16:58 Op de derde dag van de Europese kampioenschappen badminton in Kolding is Gayle Mahulette in de derde ronde uitgeschakeld. De Nederlandse speelster moest vandaag in twee games haar meerdere erkennen in de als zesde geplaatste Sabrina Jaquet uit Zwitserland: 21-9 21-13.