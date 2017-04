Pavlioetsjenkova verrast Kerber in Monterrey

Kerber was vooraf gewaarschuwd. Pavlioetsjenkova stijgt vaak boven zichzelf uit in Monterrey, het toernooi dat ze al drie keer had gewonnen en nu dus voor de vierde keer op haar naam schreef. De Duitse topfavoriete had ook in 2013 al de finale moeten buigen voor de Russin.



De 25-jarige Russin speelde opnieuw met de reputatie van Kerber en troefde haar af in agressie en scherpte. Ze sloeg 49 winners, terwijl Kerber er maar 14 noteerde. ,,Het moet nog even bezinken dat ik voor de vierde keer dit toernooi win en dan in de finale ook nog eens de nummer één van de wereld versla. Dat is een heerlijk gevoel.''