Oud-sprintkampioen pleit voor schrappen records

,,Ik wil opofferen wat nodig is, als dat de sport zijn geloofwaardigheid teruggeeft'', zei de inmiddels 43-jarige Campbell, die in 2004 deel uitmaakte van het Britse viertal dat olympisch kampioen werd op de 4x100 meter, tegenover de BBC . ,,Records zijn er om gebroken te worden, en sommige records kunnen niet meer worden gebroken tenzij je doping gebruikt.''

De Europese atletiekfederatie krijgt voornamelijk kritiek op het voorstel records te schrappen, waarvan niet meer kan worden nagegaan of er sprake is geweest van doping. Dan gaat het onder meer om de records van voor 2005. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat Dafne Schippers het wereldrecord op de 200 meter in handen krijgt. Op de WK in Peking in 2015 liep ze de op twee na snelste tijd ooit: 21,63 seconden. Alleen Florence Griffith-Joyner (in 1988) en de al op doping betrapte Marion Jones (1998) liepen ooit harder.