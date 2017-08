Oud-hockeyinternational Paumen opgenomen in Hall of Fame

Met Paumen kregen de Duitser Moritz Fürste en de Britse Kate Richardson-Walsh de meeste stemmen. Oud-aanvoerster Paumen speelde elf jaar in Oranje. Haar uitpuilende erelijst telt onder meer twee olympische titels, twee wereldtitels en drie Europese titels. Ze maakte 195 goals in 235 interlands en is de olympisch topscorer aller tijden.Sinds 2013 neemt de EHF om de twee jaar een aantal oud-internationals op in de Hall of Fame. Paumen voegt zich bij onder anderen Teun de Nooijer.