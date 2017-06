Oranje-Rood haalt ongenadig hard uit in Euro Hockey League

Oranje-Rood speelt morgen in de finale tegen het verrassende Rot-Weiss Köln, dat in de achtste finales in april in Eindhoven titelhouder Kampong uitschakelde. De Duitse ploeg was zaterdag in België met 5-3 te sterk voor thuisploeg KHC Dragons. Rot-Weiss eindigde in de EHL tot dusver nooit hoger dan de vierde plek.