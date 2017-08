Operatie houdt De Randamie uit Ahoy

,,Ik probeerde het uit te stellen tot na mijn gevecht op 2 september, maar helaas is de schade aan mijn hand dermate groot dat ik gedwongen ben om me terug te trekken'', aldus De Randamie, die kampt met beschadigde pezen. ,,Zelfs een vuist maken te pijnlijk is. Ik hebt echt, écht geprobeerd om met de pijn te trainen, maar het is niet meer mogelijk, omdat ik mijn vingers niet meer kan buigen. Het spijt me voor mijn tegenstandster Marion Reneau en het spijt me zeer voor de fans die een ticket hebben gekocht om me aan te moedigen."