Ook Wawrinka uitgeschakeld in derde ronde Monte Carlo

In beide sets was één break genoeg voor de Uruguayaan om aan het langste eind te trekken. Omdat de Zwitser er zelf geen enkele keer in slaagde door de service van Cuevas heen te gaan, ging de nummer 27 van de wereld er met de winst vandoor.



Het was voor de Zwitserse nummer drie van de wereldranglijst het eerste toernooi sinds zijn uitschakeling in de achtste finales op het masterstoernooi van Miami in maart.



In de volgende ronde neemt Cuevas het op tegen Lucas Pouille, de Fransman die een gemakkelijke derde ronde kende. Zijn tegenstander, Adrian Mannarino, moest eerder vandaag al na drie games opgeven met een heupblessure.



Later vandaag komen nog de als tweede geplaatste Novak Djokovic en de als vierde geplaatste Rafael Nadal in actie.