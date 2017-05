Ook in de Indy500 ploft de Honda-motor van Fernando Alonso

Pure ironie, want de Formule 1-coureur week juist uit naar de IndyCar omdat zijn seizoen in de koningsklasse van de motorsport bij McLaren desastreus verloopt, juist vanwege de slechte Honda-motor.

De indrukwekkende prestaties van Alonso op de Indy500 werd door de gehele wereld gevolgd. Van de tribunes steeg dan ook een massaal applaus op op het moment dat de Spanjaard uit zijn auto stapte. ,,Het was ongelooflijk dat ik hier kon meestrijden met de beste coureurs", vertelde Alonso. ,,Dit was één van de beste ervaringen in mijn carrière. Ik ben blij, ook al verdiende we meer."

Alonso toonde zich een snelle leerling op de oval van Indianapolis. Na een goede kwalificatie mocht de tweevoudig wereldkampioen in de F1 beginnen vanaf de vijfde startplek. In de race blonk andermaal uit door veel in te halen en zich nadrukkelijk te melden in de strijd om de overwinning.

De Indy500 lag vandaag nog lange tijd stil na een zeer zware crash van Scott Dixon. De Nieuw-Zeelander ontsnapte aan de dood, nadat hij met zijn wagen door de lucht vloog en hard op de vangrail klapte. Dixon stapte wonderwel ongedeerd uit het wrak. Bekijk hier de afschrikwekkende crash.

Sato wint in Indianapolis

Takuma Sato heeft zondag als eerste Japanner de prestigieuze Indy 500 gewonnen. De Japanse coureur won een tumultueuze race met meerdere crashes en herstarts op de Oval in Indianapolis. De 40-jarige Sato reed tussen 2002 en 2008 zeven seizoenen in de Formule 1 voor Jordan, BAR en Super Aguri.