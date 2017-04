Omstreden injectie Farah niet geregistreerd

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah is in 2014 geïnjecteerd met een voedingssupplement, maar die omstreden handeling is nooit in een officieel document vastgelegd.

De arts die de Britse toploper deze injectie gaf in 2014, voorafgaande aan de marathon van Londen, heeft dat erkend tegenover een commissie met parlementsleden.



Robin Chakraverty, voormalig hoofd van de medische afdeling van de Britse atletiekbond, gaf Farah een dosis van 13,5 milliliter L-carnitine. Volgens de antidopingregels is dat niet verboden. Het aminozuur is toegestaan en ook de dosis was binnen de norm, hoewel het inbrengen met een injectie niet wordt gepropageerd. Het feit dat de handeling niet is geregistreerd, noemde voorzitter Ed Warner van de Britse bond ,,onvergeeflijk''.

Farah traint bij de Amerikaanse coach Alberto Salazar, die onlangs in opspraak kwam door de methodes die hij in zijn trainingscentrum in Portland hanteert. Het antidopingbureau Usada onderzoekt onder meer of hij zijn atleten rechtmatig L-carnitine toedient. Als meer dan 50 milliliter binnen zes uur via een infuus wordt ingebracht, is dat verboden. Volgens de Amerikanen heeft dat dezelfde effecten als bloeddoping.

Salazar heeft alle aantijgingen ontkend en ook Farah heeft meermaals gezegd dat hij zijn sport op een schone wijze bedrijft. De olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter debuteerde in 2014 op de marathon.