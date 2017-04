Olympisch kampioene Rollins voor een jaar geschorst

Hekkensluiter Chisnall verrast tegen Taylor

20 april Speelronde 12 van de Premier League brengt ons naar de SSE Arena in Belfast. Premier League, speelronde 12 (best of 12) Chisnall - Taylor 7-2 Van Gerwen - Van Barneveld 7-2 Wright - Wade 7-3 Taylor - Anderson 7-4 Chisnall - Lewis 7-3