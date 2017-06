Olympisch kampioen Weertman wint 10 kilometer in Frankrijk

Preview NBA-finale: vijf vragen, vijf antwoorden

18:06 Voor het eerst in de geschiedenis van de NBA spelen twee clubs voor de derde keer in successie de finale: Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers. Golden State won in 2015, Cleveland in 2016. Wie wint de best-of-sevenserie dit jaar? Komende nacht is duel 1. Vijf vragen, vijf antwoorden.