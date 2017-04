Nieuw stadion voor Australian Open

De Australian Open had tot 1988 geen vaste speelstad. Het toernooi was afwisselend in Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth en in Nieuw-Zeeland. De laatste jaren kwam in rapporten naar voren dat het financieel aantrekkelijker is opnieuw te gaan rouleren, en ook Shanghai en Dubai er bij te betrekken en de Australian Open dan de Grand Slam of the Asia Pacific te noemen.