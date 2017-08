Nederlandse dressuurruiters vijfde op EK

Het goud ging naar Duitsland met 237,072 procent. Denemarken eindigde met 224,643 als tweede, voor Zweden: 221,143. Nederland, dat in 2003 voor het laatst ontbrak op het erepodium bij het EK, noteerde 216,628 procent.



,,Het ging niet zoals gehoopt. We hebben twee goede resultaten van Patrick van der Meer en Diederik van Silfhout en twee tegenvallende resultaten van Madeleine Witte-Vrees en Edward Gal. Zo simpel is het'', aldus Van der Schaft.



,,We gingen hier al met wat tegenslag naar toe met de uitval van paarden. Madeleine had gewoon te veel fouten en ook Edward had te veel 'haakjes'. Het is niet gegaan zoals ik gehoopt had, maar we gaan gewoon weer verder. Ik ben net begonnen en we hebben vooraf gezegd dat dit een tussenjaar was. We hebben voor volgend jaar hele goede paarden en hele goede ruiters. Daar zullen we ons op richten.''