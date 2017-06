NBA-finale: vijf vragen, vijf antwoorden

Voor de derde keer achter elkaar in de finale? Dat is dus hetzelfde als drie keer Juventus-Real Madrid in de finale van de Champions League. Is dat niet een saai verhaal?

Columnisten en verslaggevers in de Verenigde Staten buitelen al weken over elkaar heen om de voorspelbaarheid van de competitie in de National Basketball Association te hekelen. Wat dat betreft omschreef sportjournalist Jerry Brewer van de Chicago Tribune de overmacht van Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers het nog het vileinst: ,,Beren in winterslaap ervaren meer spanning.'' Om er wel meteen aan toe te voegen: ,,So what! Als twee ploegen gewoon zoveel beter zijn, moeten de verliezers achter hun oren krabben.''



Pijn doet de hegemonie van Golden State en Cleveland wel. Charles Barkley, een NBA-icoon van Philadelphia 76ers, Phoenix Suns en Houston Rockets, zei vorige maand met een knipoog na wéér een dreun van Golden State (tegen Utah Jazz): 'Gelukkig hebben we de play-offs in de NHL (de ijshockeycompetitie) nog.'