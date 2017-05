Nationaal record voor Hassan op 5000 meter

Hassan kwam in de Amerikaanse stad, waar sportmerk Nike ooit begon, tot een veel scherpere tijd van 14.41,24. De race werd gewonnen door de Ethiopische Genzebe Dibaba in 14.25,22. Zilver was er voor de Keniase Lilian Rengeruk: 14.36,80.

Hassan had zich eerder al in Stanford verzekerd van deelname aan de WK atletiek in augustus in Londen. Dat was een formaliteit. De van oorsprong Ethiopische atlete, die na de Spelen van Rio ervoor koos in de Verenigde Staten te gaan trainen, liep toen 15.13,15. De WK-limiet staat op 15.22,00. In Eugene was ze vrijdag maar liefst 32 seconden sneller.