Nageeye na haaswerk in Monza: Diep respect voor Kipchoge

Eliud Kipchoge stal de show vanochtend in Monza door de marathon te lopen in de revolutionaire tijd van 2 uur en 25 seconden. Abdi Nageeye was een van zijn tempomakers en zag de historische prestatie van dichtbij. ,,Hij is een monnik die de marathon loopt.''

Door Pim Bijl

,,Het was heel mooi en een bijzonder ervaring om Kipchoge zo te zien lopen'', laat Nageeye vanuit Monza weten. Hij maakt net als Kipchoge deel uit van het NN Running Team en deed vanochtend tijdens het Breaking 2-project van Nike op het racecircuit van Monza meerdere rondjes tempowerk voor de snelste marathonloper ooit. En gaf zo een Nederlands tintje aan de historische marathondag. ,,Onder de 2 uur is net niet gelukt, maar we hebben wel bewezen dat het mogelijk is voor een mens om zo lang zo hard te lopen. Daar ging het uiteindelijk om.''

Het tempo dat Kipchoge moest lopen was verschroeiend, voelde de 28-jarige Nederlander. ,,Je moet je voorstellen dat hier gewoon een topveld aanwezig was met stuk voor stuk professionele en getalenteerde lopers. En toch waren er veel atleten die na 1 of 2 keer gehaast te hebben, zeiden: 'ik kan niet meer, mag ik een rondje overslaan?' En Kipchoge, die man doet dat gewoon 17,5 ronde achter elkaar. We hebben diep respect voor hem. Hij is de enige man op de aarde die dit kan. Ik beschouw hem als vriend en heb met hem getraind en zag zijn levensstijl. Hij is een monnik die de marathon loopt. Hij is de beste.''