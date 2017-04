Nadal nadert tiende titel in Monte Carlo

Rafael Nadal kan morgen voor de tiende keer het prestigieuze graveltoernooi van Monte Carlo winnen. De Spanjaard was in de halve finale veel te sterk voor David Goffin (6-3 6-1). De Belg stuntte gisteren nog met een zege op de Serviër Novak Djokovic.

Nadal won het ATP-toernooi in het prinsdom vorig jaar voor de negende keer, nadat hij tussen 2005 en 2012 al achtmaal op rij had gezegevierd. Hij stuit in de finale op Albert Ramos-Viñolas. De 29-jarige Catalaan rekende in de halve finale af met Lucas Pouille uit Frankrijk: 6-3 5-7 6-1.

De linkshandige Spanjaard staat morgen voor het eerst in de eindstrijd van een masterstoernooi. De nummer 24 van de wereld bereikte dit jaar al de finale in São Paulo, waarin hij moest afleggen tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas. De Catalaan heeft één ATP-titel op zak, vorig jaar behaald op het gravel in Bastad. De opdracht voor Ramos-Viñolas is morgen wel bijzonder zwaar. Hij treft met Nadal de ongekroonde koning van Monte Carlo.

De dertigjarige Nadal gaat op voor zijn tiende titel in het prinsdom en zijn zeventigste in totaal. De tennisser van Mallorca staat al voor de 44e keer in de finale van een masterstoernooi, waarmee Nadal op gelijke hoogte kwam met recordhouder Roger Federer. Hij verloor één keer de eindstrijd in Monte Carlo, in 2013 tegen Djokovic.