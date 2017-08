Murthel Groenhart doet het Nieky Holzken even voor

Dit verwachten prominente UFC-vechters van clash May­wea­ther-Mc­G­re­gor

0:00 In de nacht van zaterdag op zondag is het zover: dan stapt lichtgewicht wereldkampioen Conor McGregor in de ring tegen Floyd Mayweather, die speciaal voor deze titanenstrijd voor even is teruggekomen op zijn beslissing om met pensioen te gaan. Wat verwachten prominenten uit de UFC-wereld van het gevecht?