Murray dubt nog over Monte Carlo

Franssen probeert er via mediation alsnog uit te komen met judobond

16:27 Er komt woensdag geen uitspraak in het kort geding tussen judoka Juul Franssen en de Judo Bond Nederland. Beide partijen hebben afgesproken eerst via mediation met elkaar in gesprek te gaan. Als dat niets oplevert zal de rechter op 3 mei alsnog uitspraak doen.