Molinari wint Trophée Hassan II na play-off

Uit het niets kwam Molinari, die in 2012 met het Europese team de Ryder Cup won, in de slotfase naar boven op het leaderboard. Met twee eagles op de tweede negen, waaronder een op de achttiende hole, sprong hij naar -9.



Dunne, de Ier die in 2015 opzien baarde door na drie rondes aan de leiding te staan in het Britse Open, begon de laatste dag als leider. Een slotronde van -1 kon hem niet direct aan de zege helpen, waarna extra holes de beslissing moesten brengen.



Op de eerste hole in de play-off kwamen beide spelers in de problemen. Uiteindelijk bleek een par voor Molinari op de par-5 achttiende genoeg voor zijn derde overwinning op de Europese Tour.