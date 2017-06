Meppelink/Keizer sterkste in Nederlands onderonsje

Ere­di­vi­sie­be­stuur basketbal treedt af na Facebook-post

17:02 Een eredivisiebestuur dat voltallig aftreedt na een post op Facebook. Hoe 2017 wil je het hebben? Toch is dat precies wat er gebeurd is in de Dutch Basketball League (DBL), zoals de Nederlandse eredivisie basketbal sinds enige jaren in keurig Engels heet.