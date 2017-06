Mayweather en McGregor op 26 augustus in de ring

Mayweather (40) bevestigde via zijn sociale mediakanalen dat er overeenstemming is bereikt met McGregor. ,,Het is officieel!'', liet hij opgetogen weten. In de bokswereld wordt al maanden gesproken over de 'clash' tussen de twee vechtsporticonen.



De 28-jarige Ier daagde Mayweather eind vorig jaar uit, nadat hij er als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts. In de bokswereld wordt al maanden gesproken over de 'clash' tussen de twee vechtsporticonen en wie aan het langste eind zal trekken.



Mayweather reageerde in maart op de uitdaging door zijn pensioen voorlopig op te schorten. De 40-jarige boksmiljardair, een van de beste en meest succesvolle boksers ooit, moet nog wel tekenen voor het aangekondigde gevecht dat contractueel volgens de traditionele boksregels wordt gehouden. ,,Als we tot een akkoord komen met Mayweather dan zal het gevecht doorgang vinden", aldus de UFC-president. Dat bericht kwam er vanavond.