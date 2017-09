Martinez evenaart MLB-record met vier homeruns

Martinez schaart zich met zijn topprestatie in een illuster rijtje. Hij is de achttiende honkballer ooit in de lange historie van de MLB die vier homeruns slaat in één wedstrijd. Eerder dit seizoen deed Scooter Gennett dat ook al voor de Cincinnati Reds. Het gebeurde in 2002 voor het laatst dat twee spelers tijdens het seizoen vier ballen in een wedstrijd over de hekken sloegen. Nog nooit was er een speler die meer dan één keer vier homeruns in een wedstrijd sloeg. Bobby Lowe was op 30 mei mei 1894 de eerste MLB-honkballer die vier homeruns in een wedstrijd sloeg. Hij deed dit namens de Boston Beaneaters. Supporters die hierbij aanwezig waren, gooide uit hun enthousiasme 160 dollar (vandaag de 4,400 dollar) aan muntgeld op het veld.