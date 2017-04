Van Gerwen verstevigt koppositie na demonstratie

Door Sjors Tanis



Lewis tegen Van Gerwen. Wedstrijden in een hoger tempo zijn er bijna niet in het darts. Eerder deze Premier League speelde de mannen, allebei tweevoudig wereldkampioen, ook al gelijk. Voor Lewis zou dat resultaat niet voldoende zijn, zeker nadat hij in de openingspartij in Birmingham verloor van hekkensluiter James Wade. Voor beide darters was de wedstrijd dus dé kans om met een goed gevoel Birmingham te verlaten.



Een dramatische eerste leg van Lewis was het sein voor Van Gerwen om de eerste tik uit te delen. Mede dankzij drie maximale scores van 180 was Lewis aangewezen op achtervolgen: 3-0. Het was de Van Gerwen die we kennen: een hoog tempo, veel hoge scores en uiterst scherp op de dubbels.



Kansen tegen Van Gerwen moeten worden gegrepen en juist dat deed Lewis niet. Twee mogelijkheden om op 3-1 te komen werden gemist, waardoor Van Gerwen uitliep naar een indrukwekkende7-0-overwinning op de Engelsman, die zo de twijfelachtige eer heeft door als eerste speler deze Premier League te verliezen zonder ook maar één leg te winnen. Met een gemiddelde van ruim 110 liet Van Gerwen zien meer dan verdiend de nummer één van de wereld te zijn.



Van Gerwen, die de play-offs niet meer kan ontgaan, speelt in de laatste twee wedstrijden tegen Phil Taylor (4 mei) en Gary Anderson (11 mei). Lewis neemt het nog op tegen Peter Wright en Taylor. Voor Jackpot zijn twee overwinningen noodzakelijk om kans te houden op de play-offs. De Engelsman staat zesde en de top vier ontvangen over twee weken een ticket voor de halve finale. De achterstand van Lewis op de nummer vier, Taylor, is 'maar' twee punten.



Van Gerwen was blij met de overwinning. Zeker na zijn eerste duel, waarin hij gelijkspeelde: ,,Ik wilde iets rechtzetten. Ik ben hier heel blij mee'', aldus de wereldkampioen tegenover RTL7. Van Gerwen deed dankzij de overwinning goede zaken met het oog op de eerste plaats. ,,Ik heb nog één puntje nodig en dan is het zeker dat ik als eerste eindig. Maar ik ga ervoor om de laatste twee partijen te winnen. Dat is een prestigestrijd, zo kan ik ook een signaal afgeven naar de andere spelers.''



Uitslagen Premier League

Lewis - Van Gerwen 0-7

Anderson - Van Barneveld 7-4

Taylor - Wright 3-7

Chisnall - Van Gerwen 6-6

Wade - Lewis 7-4



Stand

1. Van Gerwen 14-22 (+33)

2. Wright 14 -19 (+19)

3. Anderson 14-16 (+11)

4. Taylor 14-15 (+1)

-------------------------

5. Van Barneveld (14-14 (-2)

6. Lewis 14-13 (-7)

7. Chisnall 14-13 (-7)

8. Wade 14-12 (-9)