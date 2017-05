LIVE: Superfight Series zijn begonnen, Robin en Rico warmen zich op

Ga­la­voor­stel­ling LeBron en Cavaliers in play-offs

8:33 Met de ruimste zege tot dusverre in deze play-offs hebben de basketballers van Cleveland Cavaliers vrijdag indruk gemaakt in Boston. LeBron James en co leidden halverwege al met een marge van 41 punten en sloten het duel met de Celtics af met 130-86: de grootste nederlaag voor de thuisploeg in de play-offs. Daarmee werd het 2-0 in de best-of-seven serie in de finale van de Eastern Conference van de NBA.