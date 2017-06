Li Jie trekt zich terug voor dubbel op WK tafeltennis

Eerland op WK ten onder tegen Japans talent

31 mei Britt Eerland is gestrand in de tweede ronde van het WK tafeltennis in het Duitse Düsseldorf. Eerland verloor vandaag in vijf games van de als negende geplaatste Japanse Mima Ito: 4-1 (12-10 12-10 9-11 11-4 13-11).