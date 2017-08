Lacruz verliest op WK van Cubaanse titelverdediger

Lacruz had zaterdag in de eerste ronde, in de klasse tot 60 kilogram, nog gewonnen van de Amerikaan Delante Johnson.

Eerder werd Max van der Pas in de klasse tot 75 kilogram in de tweede ronde uitgeschakeld. Roy Korving is daarmee de enige overgebleven Nederlandse bokser bij de WK. De Waddinxvener treft dinsdag in zijn kwartfinale de Oezbeek Sanjar Toersoenov. Korving was in de eerste ronde vrijgeloot en won daarna moeizaam van de Wit-Rus Vladislav Smiajlikav.