Kromowidjojo bereikt twee finales in Frankrijk

De drievoudig olympisch kampioene moest in de series alleen de Zweedse Sarah Sjöström (25,87) en Rikako Ikee uit Japan (26,10) voor zich dulden. Maaike de Waard zette met 26,49 de zevende tijd neer. De Waard had eind vorig jaar in Amsterdam al een startbewijs voor de WK in Boedapest veroverd op deze afstand, Kromowidjojo deed dat in april in Eindhoven.