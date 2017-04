Korfballers Top prolongeren titel

Poll Wie wordt de snelste Nederlander op de Coolsingel?

14:53 De NN Marathon Rotterdam winnen is voorbestemd voor een van de Keniaanse of Ethiopische toppers. Daar is geen glazen bol voor nodig. Maar de focus voor de 37ste editie ligt toch echt op de spannende strijd tussen de drie beste Nederlanders Michel Butter, Abdi Nageeye en Khalid Choukoud. We leggen de drie atleten naast elkaar en beschrijven hun kansen.