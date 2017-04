Onder druk wordt Volleman niet vloeibaar

Door Marcel Luyckx Over minder dan drie weken begint voor Tisha Volleman het havo-examen met scheikunde. Daar wil de 17-jarige turnster in Roemenië liever niet aan herinnerd worden. Eerst nagenieten van haar sprankelende EK-optreden met de vijfde plaats in de sprongfinale van vandaag als fraaie afsluiter. Na haar beurt schalde het Viva Hollandia door de speakers in de sfeervolle turnhal. ,,Ik heb ervan gedroomd om in de finale deze twee sprongen zo neer te zetten. Dat het dan ook nog lukt, is een beetje onwerkelijk. Ik wist dat ik dan dicht bij het podium zou komen. Uiteindelijk bleef de Eindhovense minder dan 0.1 punt verwijderd van brons, 0.066 om precies te zijn. Goud was er voor de Francaise Coline Devillard.

Druk

Net als in de meerkamp kwam ze in de sprongfinale sterker voor de dag dan eerder deze week in de kwalificaties. Vrijdag was ze elfde en beste Nederlandse in de allroundfinale. Vandaag verbeterde ze haar kwalificatiescore met bijna 0.3 punt tot 14.250, wat haar drie plaatsen winst opleverde. ,,Onder druk gaat het me goed af. Dat had ik al in 2015 bij de WK. Ik zit dan lekker in het ritme van het toernooi. Dit EK was een supermooie ervaring. Drie wedstrijden achter elkaar, bijzonder om te mogen doen.”



Bij terugkeer in de trainingszaal bij Flik-Flak in Den Bosch zal ze afwegen of ze nu al haar sprongenrepertoire gaat verzwaren, of dat ze zich focust op het opvoeren van de E-score voor netheid.



,,Het zal lastig zijn om de moeilijkheid nog verder op te voeren. Dan moet ik grote stappen maken. Mijn tweede sprong doe ik pas een half jaar. Die heb ik best wel snel op kunnen pakken. Ik doe hier nu al aardig mee. Het zit in de kleine details. Die komen er wel. Voor nu heb ik het beste eruit gehaald”, zei ze in de mixed zone, waar ze door buitenlandse journalisten nog wel eens aangezien wordt voor olympisch balkkampioene Sanne Wevers. ,,Ja, dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Grappig dat ze ons wel eens verwisselen. Dat vind ik alleen maar leuk. Nee, ik doe dan niet net of ik Sanne ben.”