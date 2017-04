Kipchoge gelooft in magische marathon onder twee uur

Kipchoge moet dus drie minuten sneller dan er ooit is gelopen op de klassieke afstand van 42,195 kilometer, maar hij gelooft dat het kan. ,,Het is absoluut geen gekkenwerk. Ik begrijp de scepsis, maar ik behoor tot de mensen die denken in mogelijkheden. Het is mogelijk en daarom ga ik het proberen'', aldus Kipchoge.



De Keniaan is uitverkoren door het Amerikaanse sportmerk Nike, dat al twee jaar lang met een groep van twintig wetenschappers in het hoofdkwartier in Beaverton de recordrace aan het voorbereiden is. Tot nog toe ging men ervan uit dat de mens pas in 2075 in staat zou zijn tot een marathon onder twee uur, maar Nike denkt dat het met zijn wetenschappelijk onderbouwde strategie al dit jaar kan.



,,Dit gaat niet alleen over hardlopen. Het gaat ook over de grenzen aan het menselijke lichaam. Als ik onder de twee uur loop, dan bewijs dat er voor de mens geen grenzen bestaan'', aldus Kipchoge.