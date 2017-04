Kimutai wint in Rotterdam, Nageeye verbetert Ten Kate Marius Kimutai heeft vandaag de 37ste editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De Keniaan liep in zijn elfde marathon onder een stralende voorjaarszon de 42,195 kilometer in officieus 2.06.03.







Nabeschouwing

Kimutai eindigde in oktober vorig jaar als derde in de marathon van Amsterdam in 2.05.47. Hij liep in de Maasstad vrijwel de gehele race keurig mee in het tempo van de gangmakers, die waren vertrokken op een schema van 2.05. De tussentijden wezen al snel op een eindtijd van 2.06.



Kimutai versnelde samen met zijn landgenoten Laban Korir en Lawrence Cherono na ongeveer 35 kilometer, het beruchte kantelpunt in de marathon. Het trio nam snel afstand van de overgebleven atleten uit de voorste groep. Kimutai plaats op enkele kilometers van de finish een beslissende demarrage. Hij poogde nog onder zijn persoonlijk record van Amsterdam te lopen, maar dat lukte niet. Mogelijk dat de warmte een rol speelde. De temperaturen liepen tegen het einde van de race op naar de 18 graden. Cherono arriveerde als tweede in 2.06.21, Korir werd derde in 2.06.25.

Marti ten Kate

Abdi Nageeye mag zich sinds vanmiddag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 officieus en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette. Voor Nageeye was het ook een persoonlijk record in zijn zesde marathon. Zijn oude toptijd stond op 2.10.24. In Nederland staan alleen Kamiel Maase en Gerard Nijboer nog boven hem op de nationale ranglijst aller tijden.

Volledig scherm © ANP

Tijd LIVEBLOG

12:33 We sluiten het wedstrijd-liveblog van de marathon van Rotterdam. Voor alle informatie over de hardlopers die nu nog bezog zijn verwijzen we naar dit liveblog. 12:29 Eerste Nederlandse: Ruth van der Meijden Ruth van der Meijden wordt de eerste Nederlandse vrouw in Rotterdam. Ze had een tijd onder de 2.30 als doel, maar redt dat niet: 2.31.13. 12:24 Meskerem Assefa wint bij de vrouwen Bij de vrouwen wint Meskerem Assefa uit Ethiopië in 2.24.18. Tweede wordt Eunice Chumba op acht tellen. 12:22 Eindstand top-9 De eindstand bij de mannen! AD.nl/sportwereld on Twitter Dit is de eindstand bij de mannen in de marathon van Rotterdam https://t.co/Xy10Ewlldw 12:17 Butter: Ik ben hier heel blij mee Michel Butter: ,,Ik ben er heel blij mee dat ik de laatste kilometer nog kon aanzetten en net onder de 2.11 kon duiken. Het was echt warm vandaag. Tot aan dertig kilometer ging het heel goed, maar bij 35 kilometer begonnen mijn benen pijn te doen. Ik doe inderdaad niet mee met het WK. Ik wil gewoon ook veel sneller lopen dan vandaag. Dat is het doel. Ik kies dus voor een marathon later dit jaar en laat het WK dus schieten.'' 12:14 'De snelste Nederlander ooit hier' Abdi Nageeye is dolblij met zijn eindtijd (2.09.34): ,,Ik ben hier heel blij mee. Met deze tijd heb ik geschiedenis geschreven! De derde tijd ooit door een Nederlander en de snelste ooit in Rotterdam. Heel mooi! 12:11 Michel Butter Michel Butter laat 2.10.59 noteren in Rotterdam! 12:10 Nageeye verbetert Ten Kate Abdi Nageeye mag zich vanaf vandaag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 officieus en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette.Voor Nageeye was het ook een persoonlijk record in zijn zesde marathon. Zijn oude toptijd stond op 2.10.24. In Nederland staan alleen Kamiel Maase en Gerard Nijboer nog boven hem op de nationale ranglijst aller tijden. Pim Bijl on Twitter De finish van Abdi Nageeye https://t.co/aYA09qODNi Volledig scherm © anp 12:07 Wat doet Nageeye? Gaat Abdi Nageeye voor de beste Nederlandse tijd ooit zorgen in Rotterdam? Poetst hij de naam van Marti ten Kate uit 1989 (2.10.04) uit de boeken? 12:07 Zege voor Marius Kimutai Marius Kimutai heeft de 37ste editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De Keniaan liep in zijn elfde marathon onder een stralende voorjaarszon de 42,195 kilometer in officieus 2.06.03. Die tijd lag wel ruim boven het parcoursrecord van 2.04.27 uit 2009. Hij liep in de slotkilometers weg uit de kopgroep en kwam solo aan op de Coolsingel. Kimutai eindigde in oktober vorig jaar als derde in de marathon van Amsterdam. 12:04 Kimutai op weg naar zege De Keniaan Marius Kimutai is op weg naar de overwinning in Rotterdam! Wordt het toch nog een eindtijd onder de 2.06? 12:00 Eindtijd rond de 2.06 Marius Kimutai voert een versnelling door na exact twee uur. Hij laat Laban Korir en Lawrence Cherengo achter zich. 11:54 Doorkomst 37 kilometer De tussentijden op de 37 kilometer

• Laban Korir 1.50.47

• Marius Kimutai 1.50.47

• Lawrence Cherengo 1.50.47



• Abdi Nageeye 1.53.27

• Michel Buter 1.54.20 11:51 Michel Butter valt terug Michel Butter moet eraf bij de Belg Koen Naert. Hij gaat het nog erg zwaar krijgen in de slotkilometers. 11:49 Kopgroep uitgedund Ze gaan er in de kopgroep nu met bosjes vanaf. De marathon is nu echt begonnen! Laban Korir, Marius Kimutai en Lawrence Cherengo zijn weg. Pim Bijl on Twitter Nageeye moet het slot alleen lopen. Heeft geen steun meer. 11:42 Kopgroep De kopgroep bestaat uit Laban Korir, Gezahegan Woldaregay, Felix Kiptoo Kirwa, Marius Kimutai, Lawrence Cherengo, Festus Talam, Alberea Kuma, Luka Kanda,Phileman Rono en Lucas Rotich. Zij zitten na 35 kilometer op een doorkomst van 1.47.10. Dat duidt op een eindtijd van in de 2.06. 11:42 Butter loopt in op Nageeye Michel Butter lijkt wat in te lopen op Abdi Nageeye. Na 33 kilometer is het verschil tussen de twee Nederlanders 57 seconden: 1.40.49 (Nageeye) en 1.41.46 (Butter). 11:36 30 km De doorkomst van de 30 kilometer in Rotterdam. De favorieten en de twee Nederlandse atleten.



• Marius Kimutai 1.29.50

• Laban Korir 1.29.50

• Abera Kuma 1.29.50

• Abdi Nageeye 1.31.36

• Michel Butter 1.32.34 11:29 Blaar bij Choukoud Khalid Choukoud lijkt er af te moeten na 29 kilometer. De Nederlander moet de groep met Michel Butter laten gaan. Choukoud rept in de camera van de NOS van 'een blaar onder zijn voet'. ,,Ik loop voor het eerst op nieuwe schoenen.'' 11:28 Schema van 2.30 Ruth van der Meijden ligt nog stees keurig op schema. Pim Bijl on Twitter Bij de vrouwen: Ruth van der Meijden onder het schema van 2.30. Ruim vier minuten onder haar persoonlijk record.

