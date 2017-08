Kemperman na nederlaag: We hebben gewoon heel goed gespeeld

,,Tuurlijk, het is balen. Zij hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. Ze hebben ons afgestraft op een zwak puntje. We lieten te veel ruimtes achterin we zetten niet goed genoeg druk."



De Belgen waren veel effectiever dan de Nederlanders en hadden minder kansen. Toch wisten zij maar liefst 5 keer te scoren, terwijl Nederland er geen 1 in kreeg. ,,Ik denk dat als je de statistieken bekijkt, dan waren wij de bovenliggende partij. We hebben veel corners gehaald, veel veldkansen gecreëerd, dan is dit gewoon een hele pijnlijke nederlaag: 5-0 in eigen huis."



Dat de ballen er niet in wilden had ook te maken met een verbluffend goed keepende Vincent Vanasch, die het doel van België met verve verdedigde. ,,Je hoopt dat-ie valt, maar zij hebben een fantastische keeper in de goal gehad vandaag, ongekend wat die er allemaal uit heeft gehouden."



Ondanks de flinke oplawaai van de Zuiderburen houdt Kemperman vertrouwen. ,,Het voelt heel gek, maar ik heb toch wel vertrouwen in dit toernooi. We hebben gewoon heel goed gespeeld. Ook met een man minder. Het is nooit lekker, je staat hier voor 10.000 Oranjefans, enige wat je hier wil doen is winnen voor je eigen publiek."