Jurrjens 80 duels geschorst na positieve dopingtest

De op Curaçao geboren speler kwam in zijn Amerikaanse loopbaan in de Major League, die acht seizoenen omvat, uit voor Detroit Tigers, Atlanta Braves, Baltimore Orioles en Colorado Rockies. Voor zijn huidige team kwam hij sinds 7 juni niet meer in actie. Jurrjens, nog eigendom van Los Angeles Dodgers, was een All-Star in 2011 toen hij voor Atlanta Braves speelde.