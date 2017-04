Judoka Bergstra onderuit in tweede ronde EK

Bergstra, nummer 42 op de wereldranglijst in de categorie tot 57 kilogram moest het afleggen tegen de Bulgaarse Ivelina IIeva, van wie ze een paar weken eerder nog wist te winnen.



,,Ik was te laf”, zei Bergstra na afloop met betraande ogen. Voor de Friezin was het haar debuut op een Europees titeltoernooi en dat viel haar niet mee.



In het verleden had de 23-jarige Bergstra vaker last van zenuwen, maar sinds vorig jaar had ze de wedstrijdspanning beter onder controle. ,,Ik maakte enorme stappen, dat zag je ook terug in mijn resultaten. In aanloop naar de EK had ik er juist heel veel zin in, maar vanmorgen na de warming-up kwamen de zenuwen ineens weer volledig opzetten”, aldus Bergstra.



Wat er dan gebeurt? ,,Dan voel ik machteloosheid. Weet ik niet wat ik moet op de mat en alle energie ebt weg. Ik werd laf, loop vast op de mat, terwijl mijn sterkste punt juist is om te scoren.” En als die zenuwen haar eenmaal beklemmen, is er weinig wat Bergstra daar nog aan kan veranderen. ,,Als ik mijn coaches niet had gehad, had ik die eerste partij al niet kunnen schakelen en door kunnen komen.”



Voor Bergstra zit haar individuele toernooi erop, waarschijnlijk komt ze zondag nog wel in actie op het teamonderdeel waar Nederland voor het eerst in jaren weer aan meedoet. Morgen komen voor Nederland Sanne Vermeer, Sanne van Dijke, Natascha Ausma, Sam van ’t Westende en Frank de Wit op de mat.