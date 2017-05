Jaspers wil tweede titel op World Games in Polen

Biljartbond KNBB bevestigde vandaag de deelname van de Brabander, die eerder in 2009 in Taiwan op de World Games het goud veroverde. Daarvoor had Jaspers twee keer zilver mee naar huis mogen nemen.

In Wroclaw nemen vanaf 20 juli circa vierduizend atleten uit meer dan honderd verschillende landen het in 31 sporten tegen elkaar op. Nederland heeft zich tot nu toe in twaalf sporten gekwalificeerd: biljarten, bowlen, handboogsport, inlineskaten, jiujitsu, kanopolo, karate, kickboksen, korfbal, powerliften, touwtrekken en wakeboarden. Jaspers is de nummer één van de wereld in het driebanden, afgelopen weekeinde verloor hij echter op het EK in de halve finales van de Belg Frédéric Caudron.